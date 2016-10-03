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Çizgiler'de bugün ( 2 Ekim 2016)

03 Ekim 2016 13:19

13

Evrensel Gazetesi

23

Yeni Asya gazetesi

33

Karar'dan Hilal Öztürk'ün özel haberinde yer alan "FETÖ'nün ilk hedefi Almanya" başlıklı habere konu olan karikatür

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