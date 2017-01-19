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Çizgilerde bugün (19 Ocak 2017)

19 Ocak 2017 10:42

19

Haslet Soyöz - Milliyet

29

Can Baytak - Habertürk

39

Latif Demirci - Hürriyet

49

Kasım Özkan - Diriliş Postası

59

Kamil Masaracı - Cumhuriyet

69

Behiç Ak - Cumhuriyet

79

İbrahim Özdabak - Yeni Asya

89

Emre Ulaş - Yeniçağ

99

Kemal Güler -Yeni Akit

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