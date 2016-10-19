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Çizgilerde bugün (19 Ekim 2016)

19 Ekim 2016 12:29

16

Hürriyet Gazetesi

26

Haber Türk gazetesi

36

46

Yeni Çağ

56

Yeni Asya

66

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Emre UlaşSefer SelviCan Baytakİbrahim Özdabak
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