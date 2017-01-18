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Çizgilerde bugün (18 Ocak 2017)

18 Ocak 2017 11:54

18

Latif Demirci - Hürriyet

28

Haslet Soyöz - Milliyet

38

İbrahim Özdabak - Yeni Asya

48

Can Baytak - Habertürk

58

Emre Ulaş - Yeniçağ

68

Kasım Özkan - Diriliş Postası

78

Mustafa Bilgin - Aydınlık

88

Kemal Güler - Yeni Akit

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