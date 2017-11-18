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Çizgilerde bugün (18 Kasım 2017)

18 Kasım 2017 17:45

15

Hürriyet - Latif Demirci

25

Habertürk - Can Baytak

35

Evrensel - Seferi Selvi

45

Milli Gazete - Atay

55

Yeniakit - Manşet Üstü

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