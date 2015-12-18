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Çizgilerde bugün (18 Aralık 2015)

18 Aralık 2015 15:54

17

Tan Oral, T24

27

Latif Demirci, Hürriyet

37

İbrahim Özdabak, Yeni Asya

47

Tuğrul Karacan, Zaman

57

Can Baytak, Habertürk

67

Emre Ulaş, Yeniçağ

77

Sefer Selvi, Evrensel

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