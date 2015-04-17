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Çizgilerde bugün (17 Nisan 2015)

17 Nisan 2015 14:27

110

Tan Oral, T24

210

Sefer Selvi, Evrensel

310

Latif Demirci, Hürriyet

410

Tuğrul Karacan, Zaman

510

Mehmet Çağçağ, Habertürk

610

Hasan Aycın, Yeni Şafak

710

İbrahim Özdabak, Yeni Asya

810

Ercan Akyol, Milliyet

910

Salih Memecan, Sabah

1010

Emre Ulaş, Yeniçağ

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