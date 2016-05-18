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Çizgilerde bugün (18 Mayıs 2016)

18 Mayıs 2016 13:20

17

Hürriyet - Latif Demirci

27

Musa Kart- Cumhuriyet

37

Can Baytak - Habertürk

47

Yeni Hayat

57

Emre Ulaş - Yeniçağ

67

Yeni Asya- İbrahim Özdabak

77

Yeni Akit

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