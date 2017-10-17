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Çizgilerde bugün (17 Ekim 2017)

17 Ekim 2017 10:08

16

Hürriyet - Latif Demirci

26

Habertürk - Can Baytak

36

Diriliş Postası - Kasım Özkan

46

Yeni Akit - Manşet Üstü

56

Yeniçağ - Emre Ulaş

66

Yeni Asya - İbrahim Özdabak

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