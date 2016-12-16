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Çizgilerde bugün (16 Aralık 2016)

16 Aralık 2016 11:44

18

Latif Demirci - Hürriyet

28

Can Baytak - Habertürk

38

Sefer Selvi - Evrensel

48

Kasım Özkan - Diriliş Postası

58

Emre Ulaş - Yeniçağ

68

İbrahim Özdabak- Yen Asya

78

Yeni Akit - Kemal Güler

88

Tan Oral - T24

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