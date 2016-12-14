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Çizgilerde bugün (14 Aralık 2016)

14 Aralık 2016 12:14

18

Tan Oral - T24

28

Latif Demirci - Hürriyet

38

Can Baytak - Habertürk

48

Milli Gazete

58

Emre Ulaş - Yeniçağ

68

Kemal Güler - Yeni Akit

78

Sefer Selvi - Evrensel

88

İbrahim Özdabak - Yeni Asya

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