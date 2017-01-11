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Çizgilerde bugün (11 Ocak 2017)

11 Ocak 2017 11:39

18

Emre Ulaş - Yeniçağ

28

Can Baytak - Habertürk

38

Kasım Özkan - Diriliş Postası

48

Haslet Soyöz - Milliyet

58

Mustafa Bilgin - Aydınlık

68

İbrahim Özdabak - Yeni Asya

78

Kemal Güler - Yeni Akit

88

Tan Oral - T24

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