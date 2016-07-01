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Çizgilerde bugün ( 1 Temmuz 2016)

01 Temmuz 2016 13:33

16

Latif Demirci - Hürriyet

26

Can Baytak - Habertürk

36

Sefer Selvi - Evrensel

46

Emre Ulaş - Yeniçağ

56

İbrahim Özdabak - Yeni Asya

66

Yeni Akit

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Latif DemirciCan BaytakSefer Selviçizgilerde bugünEmre Ulaş
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