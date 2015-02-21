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Çizgilerde bugün

21 Şubat 2015 09:57

110

Tan Oral, T24

210

Cem Kızıltuğ, Zaman

310

Salih Memecan, Sabah

410

Latif Demirci, Hürriyet

510

Ercan Akyol, Milliyet

610

Mehmet Çağçağ, Habertürk

710

Sefer Selvi, Evrensel

810

Haslet Soyöz, Milliyet

910

Musa Kart, Cumhuriyet

1010

Halil İncesu, Özgür Gündem

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