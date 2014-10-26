Çizgi karakterler sokağa çıktı
26 Ekim 2014 18:39
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Fransız bir sokak sanatçısı olan OakOak, şehir sokaklarındaki cisimlere yorum katacak ve onlarla uyum içinde olacak şekilde esprili küçük çizimler yapıyor.
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Kendini “katip” olarak da adlandıran OakOak, çalışmadığı zamanlarda, Fransa’nın şehirlerini güzelleştirmekle meşgul oluyor.
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Diğer sokak sanatçılarının aksine, OakOak’ın eserleri oldukça abartısız.
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OakOak’ın çizimleri, çoğu zaman çevresindeki figürlerle bir araya geldiğinde uygun bir hikaye veya anlam yaratacak şekilde çizilmiş küçük kahramanlardan oluşuyor. (Kaynak: boredpanda)
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