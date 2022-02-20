Çizgi filmlerin gerçek ve trajik hikayeleri

Kahraman, tatlı veya kötü olarak adlandırdığımız çizgi film karakterlerinin aslında hiç dikkatimizi çekmeyen bir hikayeleri var. İşte çizgi film karakterlerinin bilinmeyen gerçek hikayeleri:
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Hayalet Casper aslında zatürreden ölen küçük bir çocuğun hayaletiydi - Casper’ın hepimize çok tatlı ve sevimli geldiği kaçınılmaz bir gerçek. Casper’ın yaratıcısı Harvey Comics her ne kadar Casper’ın hayalet bir anne babadan dünyaya geldiğini iddia etse de, ekranlarda şahit olduğumuz hikaye aslında biraz daha farklı. Casper, annesini doğum sırasında kaybetti ve hayatında sadece babası kaldı. Bir gün babasına kar yağdıktan sonra kızakla oynamak için yalvardı ve babası gönülsüz de olsa Casper’ı kıramadı. Kar, Casper’a iyi gelmedi ve Casper onu ölüme götüren zatürre hastalığına yakalandı. Biz de Casper’ın ölüp hayalet olduktan sonraki anılarına hep birlikte şahit olduk.
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Huey, Dewey ve Louie babalarını yanlışlıkla öldürdükten sonra yetim kaldı - Çizgi romanlara göre bu üç kardeş Donald Duck’ın kız kardeşi Dumbella Duck’ın oğulları. Üçüzler bir gün havai fişekle şaka yapmak isterken babalarını yaralıyor ve babaları gittiği hastaneden bir daha hiç dönmüyor. Dumbella eşinin ölümünden onları sorumlu tutuyor ve oğullarına o kadar kızıyor ki onlarla yaşamaya tahammül edemiyor ve oğullarını abisinin yanına gönderiyor.
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Timmy Turner’ın ebeveynleri o kadar ihmalkardı ki iki peri onu evlat edinmek zorunda kaldı - Timmy’nin peri ebeveynlere sahip olmasının asıl nedeni, gerçek ailesinin Timmy’i çok fazla ihmal etmesiydi. Üstelik Timmy’nin bakıcısı da tam bir diktatör gibiydi. Timmy okulda sürekli şiddet görüyor ve eve geldiğinde sıfır ilgiyle karşılanıyordu. O kadar mutsuz bir hayat yaşıyordu ki sonunda Timmy’i her zaman mutlu edebilecek iki peri onu evlat edindi.
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Babar annesinin ölümünü izlemek ve yuvasını terk etmek zorunda kaldı - Fillerin Kralı Babar’ın köyüne Babar daha çocukken avcılar tarafından bir saldırı düzenlendi ve avcılardan biri Babar’ın annesine el koydu. Babar canını kurtarmak için yuvasını terk etmek ve annesini ardında bırakmak zorunda kaldı. Şehre doğru kaçan Babar, burada son derece nazik yaşlı bir kadınla tanıştı. Kadın ona insan kıyafetleri giydirdi ve onun için özel öğretmenler tutarak Babar’ın insan hayatına uyum sağlamasında yardımcı oldu. Bir süre sonra kuzenleri Babar’ı buldu ve hem orman hem de şehir hayatını bildiği için Babar’ın fillerin kralı olmasına karar verdiler.
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Doktor Heinz Doofenshmirtz terk edildi ve vahşi kediler tarafından büyütüldü - Fineas ve Förb’ün baş düşmanı Doktor Heinz Doofenshmirtz, çizgi film karakterleri arasında yaptığı kötülüklerle ün salmış birisi. İlk bakışta her ne kadar nefret edilecek bir karakter gibi dursa da Heinz’in aslında son derece acıklı bir hikayesi var. Ailesi, Heinz küçükken onun eğlenceli bir şey yapmasına sürekli engel oluyordu ve Heinz’in hayatı hem okulda hem de evde tam bir işkenceye dönüyordu. Bir gün ailesi Heinz’i evlatlıktan reddetti ve Heinz Ocelot adı verilen vahşi kedilerle yaşamaya başladı. Heinz sonralarında geçimini sağlamak için bir sirke katıldı ama burada da sürekli potaya fırlatılan bir top olarak kullanıldı. En son bahçe cücesi olarak kullanıldıktan sonra Heinz biraz çıldırdı ve yaşadıkları onu çılgın bir bilim insanı olmaya itti.
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Odie, gerçek sahibi Lyman tarafından terk edilen bir köpekti - Odie, her ne kadar Garfield'in pek hoşuna gitmese de herkes tarafından sevilen tatlı bir köpekti. Odie, sevgi dolu bir köpek gibi görünse de aslında sahibi tarafından terk edilmişti ve son derece üzgündü. Yayımlanan çizgi romanların bazılarında Odie’nin aslında Jon'un, yani Garfield’in sahibinin oda arkadaşı Lyman’a ait olduğu görülüyor. Lyman ve Jon, ayrı evlere taşınmaya karar verdiklerinde Lyman Odie’yi istemiyor ve Jon köpeği sahiplenmek zorunda kalıyor.
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Buz Kralı lanetli bir taç tarafından ele geçirildi - Kötülükleriyle ünlü Buz Kralı, çizgi film karakterleri arasında en kötü üne sahip isimlerden birisi. Ancak Buz Kralının bu kadar kötü olmasının ardında yatan son derece trajik bir sebep var. Buz Kralı önceleri Simon Petrikov adında son derece başarılı bir tarihçiydi. Bir gün lanetli olduğu iddia edilen bir tacı incelerken onu taktı ve Buz Kralı olmadan önce yavaş yavaş akıl sağlığını yitirmeye başladı. Yaşadığı değişim yüzünden Simon en yakın arkadaşı Marceline’i de kaybetti.
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Splinter aslında sıradan evcil bir fareydi - Splinter aslında eskiden normal boyutlarında evcil bir fareydi. Sahibi Hamato Yoshi de son derece zekiydi ve Splinter sahibinin sayesinde Uzak doğu dövüş sanatlarını öğrendi. Hamato Yoshi, Shredder tarafından öldürüldükten sonra Splinter kanalizasyonlarda saklanmaya başladı ve burada Ninja Kaplumbağalar ile tanıştı. Kanalizasyonda genetik mutasyona yol açan bir çamur bulduktan sonra Sprinter ve Ninja Kaplumbağalar devasa boyutlarda güçlü birer savaşçıya dönüştüler.
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Şirine yem olarak kullanılmak üzere yaratılmıştı - Şirine, Şirinlerin içindeki tek kadın çizgi film karakteri olarak biliniyordu. Hepimiz onun köydeki diğer şirinler gibi normal ve doğal olduğunu düşünsek de, Şirine aslında Gargamel tarafından yaratılmış yapay bir şirindi. Gargamel Şirine’yi taş kalpli, kötü bir şirin olarak yarattı ve amacı Gargamel’in Şirinleri yakalamasına yardımcı olmaktı. Şirine Şirinlerin arkadaşıymış gibi davranıyordu ve bir gün yakalanarak mahkemeye çıkarıldı. Burada bütün suçlarını itiraf ettikten sonra Şirin Baba Şirine’nin üzerindeki bütün kötü büyüleri kaldırarak onu Şirinler köyünde yaşamaya davet etti.