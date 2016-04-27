Çıplaklık sansürüne karşı 'İlk Günah' protestosu; 'külot giyen' taşlar ..
27 Nisan 2016 16:12
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Brezilyalı sokak sanatçısı Andre Levy, kentte çıplaklığa getirilen sansürü protesto etmek için İlk günah projesi başlattı.
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Sanatçı, Franfurt sokaklarında bulduğu taşlara birer külot çiziyor. Daha sonra, külot giydirdiği bu taşları, tekrar onları bulduğu yere bırakıyor.
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“Original Sin” (İlk Günah) projesiyle ilgili Andre Levy şunları söyledi:
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“Şimdi bu objelerin hangisi çıplak? Boyanmış olanlar mı yoksa onların etrafındakiler mi? Cevap, ve dolayısıyla günah da, bakanın gözlerinde saklı. Bu bağlamda geçip gidenler çıplaklık yüzünden şaşırmayacaklar, aksine, beklenmedik şekilde burada çıplaklık olmayışına şaşıracaklar”