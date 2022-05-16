Çıplak gözle görülebilen nadir astronomi olaylarından; Ay Tutulması'ndan kareler
Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesiyle gerçekleşen Ay Tutulması, dünyanın çeşitli ülkelerinde gözlemlendi. Dünya, birkaç dakika boyunca Güneş ve Ay arasında konumlandı. O sırada Ay tamamen Dünya'nın gölgesinde kaldı ve geçici olarak koyu kırmızı bir renk aldı.
16 Mayıs 2022 10:27
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Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesiyle gerçekleşen Ay Tutulması, dünyanın çeşitli ülkelerinde gözlemlendi. Çıplak gözle takip edilebilen kısıtlı sayıdaki Astronomi olaylarından olan Ay tutulması dün gece Türkiye saatiyle 21.34'da başladı. Tutulmanın ortası 00.31'de gerçekleşti ve tutulma saat 03.18'de sona erdi. İşte, ay tutulmasının gözlemlendiği ülkelerden kareler:
27
Brezilya-Rio de Janeiro
37
ABD- New York
47
El Salvador-San Salvador
57
Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesiyle gerçekleşen ''Ay Tutulması'', Kolombiya'nın başkenti Bogota'da gözlemlendi. Ayın hareketi birden fazla pozlama yöntemiyle görüntülendi.