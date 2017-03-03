Cinsiyetsiz olmak için 110 ameliyat geçirdi
03 Mart 2017 16:08
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ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan makyöz Vinny Ohh ‘cinsiyetsiz bir uzaylıya’ benzemek için cinsel organını aldırmak dahil bir dizi operasyon geçirdi.
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Los Angeles şehrinde yaşayan 22 yaşındaki Vinny Ohh, ‘cinsiyetsiz bir uzaylıya’ benzemek istediği için yaklaşık 110 estetik operasyon geçirdi.
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Ohh bu ameliyatlar için 40 bin sterlini (185 bin TL) gözden çıkardı.
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ABD’li makyaj artisti, kendisini ‘ne kadın ne de erkek’ gibi gördüğünü ifade ediyor.
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17 yaşından itibaren bıçak altına yatan Ohh, yarı zamanlı olarak modellik de yapıyor.
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Modelin bir özelliği de cinsel organını ve göğüs uçlarını aldırmış olması
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Ünlü makyözün bir sonraki hedefi de göbek deliğini kapattırmak
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Kişisel sosyal medya hesabından oldukça ilginç paylaşımlar yapan Ohh, söylediği ilginç sözlerle dış basında oldukça ilgi gördü.
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