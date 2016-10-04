Cinsel saldırıya uğrayan erkekler faillerin sözlerini pankartlara taşıdı
04 Ekim 2016 18:14
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“Şişşşt… Sadece iyi olup olmadığına bakıyorum.”
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“Seni ne kadar önemsediğimi göstermek istiyorum.”
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“Sen benim özel çocuğumsun.” “Kimseye söylemeyeceğine söz ver-Hiç kimseye.” “Eğer iyi hissettiriyorsa, neden kötü olsun ki”
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“Kendini savunabilmeni istiyorum.”
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“Eğer birine anlatırsan okuldan kovulacaksın.” -Asistan Taekwando hocası. Ben 11 yaşındaydım. 31 yaşına kadar kimseye söylemedim (utanç ve kendini suçlama nedeniyle).
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“Bana ne yaptığını bilmiyorsun.”
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“Meraklanma, erkeklerin bundan hoşlanması gerek.”
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“İyi bir kız ol ve hiçbir şey söyleme, anlaştık mı?” Sessizlik…
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“Bana bir sürü para kazandıracaksın.” 7 yaşımdayken satıldığım “Daddy” isimli porno filmin yönetmeni
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“Sorun yok, tüm kardeşler bunu yapıyor. Buna pratik yapmak deniyor.”(gaia)
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