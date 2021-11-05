Cinsel gücü artırmaya yönelik uzmandan tavsiyeler

Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, fazla kolesterolün cinsel sağlık üzerindeki etkileri ve cinsel gücü artırmaya yönelik yöntemler hakkında bilgi verdi
05 Kasım 2021 21:39
113
Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, fazla kolesterolün cinsel sağlık üzerindeki etkileri ve cinsel gücü artırmaya yönelik yöntemler hakkında bilgi verdi
213
Yaşanan sağlık problemleri kolesterolün karaciğerde fazla üretildiği veya dışarıdan gerekenden çok alındığı durumlarda oluşmaktadır. Aslında bu elzem madde vücut hücrelerinin ve seks hormonlarının yapımında kullanılıyor. Sorun kolesterolün karaciğerde fazla üretildiği durumlarda ortaya çıkıyor.
313
Fazla kolesterole bağlı damar plakları oluştuğu damara göre şikayet yaratıyor. Örneğin bacak damarlarını tutan bir tıkanma yürürken ağrıya, kalp damarlarında oluşan bir plak kalp krizine yol açabiliyor. Damar ne kadar geniş ise, ciddi sağlık sorunu yaratacak derece tıkanıklık oluşması o kadar zaman alıyor.
413
Damarlarda yaşanan tıkanıklar sertleşme problemine de neden olabiliyor. Penis damarları erkek vücudunun en küçük damarları. 1-2 mm civarında olan bu damarlarda ufak bir tıkanma bile oluşsa penise giden kan akışı azalıyor.
513
Sertleşmeyi elde ederken veya sürdürürken güçlük yaşanıyor. Giderek sertleşme kalitesi düşüyor ve bazen hiç sertleşme oluşmuyor.
613
Milliyet'te yer alan habere göre, Kişi kolesterol yüksekliği yaşıyor ve cinsel sorunlarla boğuşuyorsa penis damarlarını penis doppler gibi yöntemlerle inceletebilir. Kolesterol seviyelerinin kontrol altına alınması, özellikle de kötü kolesterol LDL'nin düşürülmesi sertleşme kalitesini yükseltiyor.
713
Kolesterolü düşürmek için sağlıklı bir beslenme planı, düzenli egzersiz kısacası doğru yaşam alışkanlıkları edinmek şart. Bir grup hastada değişik tipte kolesterol ilaçları da kullanılıyor. Özellikle statin grubu ilaçların cinsel yaşam üzerindeki etkileri merak konusudur. Bu ilaçlar aşırı yüksek kolesterolü kontrol altına alarak sertleşme işlevini koruyor.
813
Ancak yüksek doz ve uzun süreli kullanımda kolesterol düşerken, kolesterolden üretilen testosteron da düşüyor. Bu hastalarda hem libido hem de sertleşme kaybı oluşuyor.
913
Bu nedenle uzun süredir kolesterol ilacı kullananların total-serbest testosteron gibi tetkiklerinizi kontrol ettirmesi gerekiyor. Statin dışında fibrat grubu bir ilaç kullananların sertleşme sorunu riskinin 3.6 kat artacağınızı bilmesi gerekiyor.
1013
Cinsel gücü artırmaya yönelik tavsiyeler Şekerden ve şekerli besinlerden uzak durun. Özellikle un, yağ ve şekerden yapılmış besinleri, hamur işi ve tatlıları yemeyin
1113
Hayvansal yağ tüketiminizi kısıtlayın. Bitkilerde kolesterol yoktur. Daha çok balık ve bakliyat tüketin. Kuruyemiş tüketiminizi azaltın. Daha çok sebze ve meyve yiyin.
1213
Omega – 3 destekleri alın. (Günde 1,5 – 3 gr EPA + DHA) Alkol kullanımınızı erkekseniz günde 2, kadınsanız günde 1 kadehle sınırlayın. Düzenli aerobik egzersiz yapın.
1313
Günde en az 10,000 adım atın. Sağlıklı bir kllo aralığına inin. Vücut kitle endeksinizi (kilo/ boy2) 25’in, bel çevrenizi erkekseniz 94 cm, kadınsanız 80 cm’in altında tutun.