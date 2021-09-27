Cinsel çekiciliğin şaşırtıcı bilimsel sırları

Kadınlardan mı, erkeklerden mi, yoksa her iki cinsten de mi etkileniyorsunuz? Yapılan etkileyici bir araştırma gösteriyor ki, bilinçli bir şekilde kimin bizi etkilediğini anlayamayabiliyoruz.
27 Eylül 2021 21:11
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Araştırmacı Meredith Chivers ve ekibi, eşcinsel olmayan kadın ve erkeklerin yanı sıra gay ve lezbiyenlere 3 farklı cinsel içerikli film izlettiriyorlar. İlkinde 1 erkek ve iki kadın, diğerinde 1 erkek ve bir kadın ve sonuncusunda ise 2 erkeğin yer aldığı cinsel içerikli filmleri izleyen katılımcıların genital uyarılmalarının yanı sıra cinsel uyarılmaları da ölçümleniyor.
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Erkekler için sonuç oldukça net: Gay erkekler, iki erkeğin bulunduğu cinsel içerikli filmde daha fazla subjektif ve psikolojik uyarılma sergiliyorlar.
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Kadınlar hakkında ortaya çıkan sonuçlar ise şaşırtıcı: Lezbiyen kadınlar, iki kadının bulunduğu filmden ve heteroseksüel kadınların da bir kadın ve bir erkeğin bulunduğu filmden etkilenmesi gerekirken, hem lezbiyen hem de heteroseksüel kadınlar, aktörlerin cinsiyetlerinden bağımsız olarak 3 filmden de uyarılıyorlar.
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Araştırmacılar, kadınların cinselliğinin erkeklere göre daha akışkan ve esnek olduğuna inanıyorlar ve sonucun böyle çıkmasının nedenini bu yargıya bağlıyorlar. Araştırmacılar, kadınların doğası gereği biseksüel olmadıklarına inansalar da; kadınlarda cinsel çekiciliğin, erkeklere göre daha kolay yön değiştirebildiğini düşünüyorlar.
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Yapılan bir araştırma gösteriyor ki, birçok fotoğrafın yer aldığı bir kolajda, eğer kendi fotoğrafınız bulunuyorsa, o çalışmada fotoğrafları bulunan diğer kişileri de cinsel açıdan daha çekici bulabiliyoruz. Araştırmada dikkat çekici nokta ise; araştırmaya katılan kişilerin, kendi fotoğraflarının kolajda olup olmadığını bilmemeleri. Bu noktada kolaja sadece göz atıp kendilerine benzeyen insanlar gördüklerinde, onları daha çekici buluyorlar.
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Sonuçlar gösteriyor ki, bilinçsizce bize benzeyen insanları çekici buluyoruz. Gerçekte, saç renkleri ve göz renkleri bizimkiyle aynı olan insanlarla ilişki yaşama ihtimalimiz oldukça yüksek.
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Kadınların, karşısındaki kişiyi çekici bulma durumu menstrual döngülerine göre çeşitlilik gösteriyor. Örneğin; heteroseksüel kadınlar en doğurgan dönemlerinde, daha maskülen görünümlü ve simetrik erkekleri çekici buluyorlar
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Kadınların kendi partnerlerine karşı tutumları da bu döngü içerisinde değişiklik gösterebiliyor. Kadınlar doğurgan olduğu dönemlerde, partnerlerini cinsel açıdan daha çekici buluyorlar, fakat ne yazık ki, bu durum doğurgan olmadıkları dönemde tam tersi. Dahası, menstrual döngünün doğurgan dönemlerinde olan kadınlar, kendi partnerlerindense başka erkeklerle seks yapmayı daha çok istiyorlar. Yine de daha az doğurgan oldukları dönemde (progesteron seviyeleri yüksekken) ise, başka erkeklere kıyasla kendi partneriyle daha çok seks yapma eğiliminde oluyorlar.
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Neden kadınların erkekleri çekici bulma durumu zaman içinde değişebilir?
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Kadınlar genellikle iyi genlere sahip erkeklerden etkilenme eğiliminde olsalar da, yapılan araştırmalar çok çekici olan erkeklerin, gelecekteki yavruya yatırım yapma ve bakımını sağlama konusunda daha az istekli tavır sergilediğini gösteriyor. (Gangestad and Simpson, 2000) Araştırmacılar, bu sebepten dolayı kadınların karışık eşleşme stratejisinin peşinden gidebileceğini, kısa süreli cinsel ilişki için erkekleri takip etmektense, kadın veya erkek fark etmeksizin yardımsever ve destekleyici olabilecek uzun dönemli bir eşi, yavruya daha iyi bakmak ve önlem almak adına tercih edebileceklerini düşünüyor. (Uplifers.com)