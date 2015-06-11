Çin'de masallardan çıkmış yeşiller içinde bir köy
11 Haziran 2015 20:39
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Masallardan fırlamış gibi görünen denizin ortasındaki bu yemyeşil ada Çin’de eski bir balıkçı köyü.
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Kutu kutu taş evlerin hemen hemen hepsinin dışı, asma yapraklarıyla sarılmış durumda.
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Gouqi Adası, Çin’in Shengsi Adaları olarak bilinen ve 400 adadan oluşan bölgesinde yer alıyor.
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Gouqi’deki bir balıkçı köyünde yaşayanlar ana karada balıkçılık yapmanın daha ekonomik olması sebebiyle yıllar önce burayı terk edip gitmişler.
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Onu terk eden sakinlerinin ardından köyü doğa adeta ele geçirmiş.
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Artık içinde yaşam olmayan evler, duvarlarını çılgınca kaplayan sarmaşıklarla yeniden canlanmış.
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Köyün yollarını otlar bürümüş.
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Sonunda ortaya masallardan fırlamış gibi görünen bu manzara çıkmış.
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İşte o köyün haritadaki yeri
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