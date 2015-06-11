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Çin'de masallardan çıkmış yeşiller içinde bir köy

11 Haziran 2015 20:39

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Masallardan fırlamış gibi görünen denizin ortasındaki bu yemyeşil ada Çin’de eski bir balıkçı köyü.

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Kutu kutu taş evlerin hemen hemen hepsinin dışı, asma yapraklarıyla sarılmış durumda.

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Gouqi Adası, Çin’in Shengsi Adaları olarak bilinen ve 400 adadan oluşan bölgesinde yer alıyor.

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Gouqi’deki bir balıkçı köyünde yaşayanlar ana karada balıkçılık yapmanın daha ekonomik olması sebebiyle yıllar önce burayı terk edip gitmişler.

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Onu terk eden sakinlerinin ardından köyü doğa adeta ele geçirmiş.

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Artık içinde yaşam olmayan evler, duvarlarını çılgınca kaplayan sarmaşıklarla yeniden canlanmış.

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Köyün yollarını otlar bürümüş.

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Sonunda ortaya masallardan fırlamış gibi görünen bu manzara çıkmış.

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İşte o köyün haritadaki yeri

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