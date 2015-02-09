Çin'de kentsel dönüşüm insanları mağdur ediyor

Dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi Çin’de şehirleşme de giderek artıyor. Kentsel dönüşüm adı altında mahalleleri ve geçmişleri alınan halk ise mağdur.
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Fransız grafiti sanatçısı Julien Malland ve Çinli ressam Şi Zheng’in başkent Şanghay’daki Kangding Yolu üzerinde yıkılmış evlerin duvarlarına çizdiği grafitiler ise, adeta Çin hükümetine verilen barışçıl bir cevap niteliğinde.
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Sanatçılardan Şi, basına yaptığı açıklamada eserleri yaparken kısa ömürlü olacaklarını bildiklerini söyledi ve “Ancak biraz daha duvarda kalabilselerdi daha iyi olurdu” dedi.
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Ancak hükümet 'güvenlik' gerekçesiyle grafitilerin üzerini beyaza boyadı.