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Çin'de kentsel dönüşüm insanları mağdur ediyor

09 Şubat 2015 18:12

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Dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi Çin’de şehirleşme de giderek artıyor. Kentsel dönüşüm adı altında mahalleleri ve geçmişleri alınan halk ise mağdur.

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Fransız grafiti sanatçısı Julien Malland ve Çinli ressam Şi Zheng’in başkent Şanghay’daki Kangding Yolu üzerinde yıkılmış evlerin duvarlarına çizdiği grafitiler ise, adeta Çin hükümetine verilen barışçıl bir cevap niteliğinde.

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Sanatçılardan Şi, basına yaptığı açıklamada eserleri yaparken kısa ömürlü olacaklarını bildiklerini söyledi ve “Ancak biraz daha duvarda kalabilselerdi daha iyi olurdu” dedi.

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Ancak hükümet 'güvenlik' gerekçesiyle grafitilerin üzerini beyaza boyadı.

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