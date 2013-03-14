Çin'in yeni döneminde bilinmesi gereken 10 siyasi kişilik
14 Mart 2013 14:27
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Başkan Xi Jinping. Xi'nin babası Xi Zhongxun, Çin'in eski başbakan yardımcılarından. Xi Jinping Çin'in
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2008'den bu yana Çin'in Başbakan Yardımcısı olan Li, devir-teslimle birlikte ülkenin yeni başbakanı olacak. Li de Xi Jinping gibi gençlik yıllarını Mao'nun
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1993-2003 yılları arasında Çin'in başkanı olan Jiang'ın döneminde ülke ekonomisi neredeyse dört kat büyüdü. 10 yıl önce
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Zhang Yin dünyanın en büyük ambalaj kağıdı üreticilerinden olan Nine Dragons Paper şirketinin kurucusu ve yöneticisi. Servetini ABD'den aldığı atık kağıtları işleyip sert karton haline getirip satarak elde etti. Zhang aynı zamanda Çin Ulusal Halk Kongresi'nin de üyesi.
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Charles Chao, Çin'in en büyük internet portalı olan Sina'nın başkanı. Gazetecilik geçmişine sahip olan Chao, Sina'ya 1999 yılında başkan yardımcısı olarak katılmıştı.
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Fu Chengyu, Çin'in en büyük kamu şirketi olan Çin Petrokimya Şirketi'nin başkanı.
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68 yaşındaki Ren Zhengfei, dünyanın ikinci büyük telekom ekipman üreticisi olan Huawei'nin kurucusu ve başkanı. Ren'in 1987 yılında 3.300 dolar sermaye ile kurduğu Huawei'nin şu anki piyasa değeri 238 milyon dolar.
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Wu Yajun, 6 milyar dolarlık servetiyle Çin'in en zengin kadını ve ülkedeki en zengin sekizinci kişi. Wu aynı zamanda Çin Ulusal Halk Kongresi'nin de bir üyesi.
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Zhou Xiaochuan neredeyse 10 yıldır Çin Merkez Bankası başkanlığını yürütüyor. 64 yaşındaki Zhou, Forbes tarafından dünyanın en etkili 15'nci kişisi seçilmişti.
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67 yaşındaki Zong Qinghou, ülkenin en zengin adamı olmakla birlikte Ulusal Çin Halk Kongresi'nin bir üyesi. Çin'in en büyük içecek üreticisi olan Hangzhou Wahaha Grubu'nun başkanı olan Zong'un 12,6 milyar dolarlık bir serveti var. (Kaynak: cnbce.com)