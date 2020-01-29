Çin'de Koronavirüse karşı pet şişeli, poşetli önlem
Çin'de 132 kişinin ölümüne yol açan, 6 binden fazla kişiye bulaşan Koronavirüs karşısında halkın aldığı önlemler çaresizliği gözler önüne serdi. Ülkede maske kıtlığı da yaşanırken, bazı uçak yolcuları başlarında poşet ve pet şişelerle korunmaya çalışırken görüntülendi.
29 Ocak 2020 22:00
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Çin halkının bu koşullar altında virüsten korunmak için başvurduğu bazı yöntemler, çaresizliğin boyutunu gözler önüne serdi.
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Havalimanlarında bazı Çinliler, solunum yoluyla bulaşan virüsten korunmak için başlarının üzerine poşet ve pet şişe geçirmiş halde görüntülendi.
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BBC için Çin’de kameramanlık yapan gazeteci Edward Lawrence’ın paylaştığı bir karede, bir havalimanındaki kadın hem maske, hem de plastik poşetle görünüyor.
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İngiliz gazetesi Daily Mail’ın sosyal medyadan derlediği bazı karelerde de durum farklı değil.
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Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, Çinlilerin henüz aşısı bulunamayan ve kuluçka süresinde de yayıldığı için korunması epey güç olan virüse karşı poşetler ve pet şişelerle önlem aldığı, çocuklarını sarıp sarmaladığı görülüyor.
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Çin’de şu an yüz maskesi takmayan yolcuların herhangi bir toplu taşıma aracına binmesine izin verilmiyor. Ancak birçok kentte de maske kıtlığı yaşanıyor.