Çin'de hayat normale dönmeye başladı; ülkenin kuzeybatısındaki bir çarşı yeniden açıldı
19 Mart 2020 13:46
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Yeni tip Koronavirüs (KOVID-19) nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği Çin normale dönmeye başladı. Ülkenin kuzeybatısında bulunan Uygur Özerk Bölgesi'de bir pazar yeniden açıldı.
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Özerk bölgede bulunan Yengisar ilçesinde hayatın normale dönmeye başlamasıyla halk pazarlara gitmeye başladı.
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Bir çocuk, Yengisar'da pamuk şekeri satın alıyor.
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Pazara gelen insanlar, çiçek satın alıyor.
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Aksesur satın almaya gelen insanlar.
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İnsanlar yeniden açılan Sagan Çarşısı'nda defter satın alıyor.
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