Çin'de açılan "Kutup Ayısı Oteli" tepki çekti

Çin’de “dünyanın ilk kutup ayısı oteli” olarak tanıtılan otel, ziyaretçi ağırlamaya başladı. Hayvan hakları savunucuları, kutup ayılarının cam akvaryumda tutulduğu otele tepki gösterdi.
16 Mart 2021 14:10
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Çin’de “dünyanın ilk kutup ayısı oteli” olarak tanıtılan otel, ziyaretçi ağırlamaya başladı. Hayvan hakları savunucuları, kutup ayılarının cam akvaryumda tutulduğu otele tepki gösterdi.
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Çin’de bir tema parkının içinde açılan “Kutup Ayısı Oteli” 21 odalı ve ziyaretçilere tüm gün boyunca cam kafesin içinde bulunan kutup ayılarını izlemeyi vadediyor.
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Tema parkının yetkilisi Yang Liu, Reuters’a yaptığı açıklamada kutup ayılarının 24 saat cam kafeste olmadığı, yaşam koşullarına uygun açık alanda da vakit geçirebildiğini söylese de hayvan hakları savunucuları otele tepki gösterdi.
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Hayvan hakları grubu PETA, otelle ilgili yaptığı açıklamada “Kutup ayıları, Kutuplar’a aittir. Hayvanat bahçeleri ya da cam akvaryumlara değil, otellere hiç değil. Kutup ayıları doğada günün 18 saatini aktif geçiren hayvanlar” ifadeleri yer aldı.