Çıldır Gölü'nde de sular çekildi
06 Ekim 2021 12:42
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Çıldır Gölü'nde de sular çekildi | Kars sınırlarında yer alan Çıldır Gölü'nün suları, son haftalarda 10 metre çekildi. Göldeki çekilme yöre balıkçılarını da olumsuz etkiledi.
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Ardahan'da kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü’nde, sular kıyıdan yaklaşık 10 metre çekildi.
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124 kilometrekarelik alanıyla kış turizminde oldukça önemli yer tutan ve doğal güzellikleriyle misafirlerini ağırlayan gölde su seviyesinin azalması, balıkçıları da olumsuz etkiledi.
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Çıldır Gölü, Van Gölü'nden sonra Doğu Anadolu'nun en büyük tatlı su gölü ve 40’a yakın kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
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Yörede balıkçılık yapan Atanur Dursun, suların çekilmesi ve kirlilik dolayısıyla bu yıl avladıkları balık sayısında da azalma olduğunu belirtti.
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Çıldır Gölü'nde de sular çekildi
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