CIES'e göre 2021'in en iyi futbolcuları açıklandı; Süper Lig'den iki isim!
İsviçre'de bulunan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, kendi kriterlerine göre 2021'in en iyi oyuncularını belirledi. Ballon d'Or'dan farklı olarak oyuncuların takımlarında aldığı süre, oynadığı takımın bulunduğu ligin kalitesi ve oyuncunun yer aldığı turnuvaların kalitesi de hesaba katılıyor.
16 Aralık 2021 13:50
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Buna göre Ballon d'Or listesinden çok farklı bir liste önümüzde çıktı. Ayrıca Süper Lig'den iki isim de bu listeye dahil olmayı başardı. İşte kaleciler ve saha içindeki oyuncular için ayrı ayrı 50'şer isim açıklanan CIES'in 2021'deki en iyi oyuncular listesi
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1- David Alaba, Real Madrid
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2- Ruben Dias, Manchester City
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3- Milan Škriniar, Inter
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4- Carlos Casemiro, Real Madrid
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5- Joshua Kimmich, Real Madrid
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Kylian Mbappe, listede 15. sırada yer alabildi.
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Ballon d'Or'da finale kalan isimlerden Robert Lewandowski, bu listede 17. oldu.
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Bu yıl Ballon d'Or'u alan Lionel Messi ise CIES'in kriterlerine göre 24. olabildi.
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Kaleciler ayrı bir değerlendirmeye alınırken Real Madrid'den Thibaut Courtois, 2021'in en iyi kalecisi olarak açıklandı. Listede Süper Lig'den de iki kaleci var. İşte listenin devamı...
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2- Jan Oblak, Atletico Madrid
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3- Manuel Neuer, Bayern Münih
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4- Ederson Moraes, Manchester City
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CIES'e göre 2021'de dünyanın en iyi 13.kalecisi: Fernando Muslera, Galatasaray.
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CIES'e göre 2021'de dünyanın en iyi 28.kalecisi: Uğurcan Çakır, Trabzonspor