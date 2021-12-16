T24 LogoT24 Logo

CIES'e göre 2021'in en iyi futbolcuları açıklandı; Süper Lig'den iki isim!

İsviçre'de bulunan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, kendi kriterlerine göre 2021'in en iyi oyuncularını belirledi. Ballon d'Or'dan farklı olarak oyuncuların takımlarında aldığı süre, oynadığı takımın bulunduğu ligin kalitesi ve oyuncunun yer aldığı turnuvaların kalitesi de hesaba katılıyor.

16 Aralık 2021 13:50

115

Buna göre Ballon d'Or listesinden çok farklı bir liste önümüzde çıktı. Ayrıca Süper Lig'den iki isim de bu listeye dahil olmayı başardı. İşte kaleciler ve saha içindeki oyuncular için ayrı ayrı 50'şer isim açıklanan CIES'in 2021'deki en iyi oyuncular listesi

215

1- David Alaba, Real Madrid

315

2- Ruben Dias, Manchester City

415

3- Milan Škriniar, Inter

515

4- Carlos Casemiro, Real Madrid

615

5- Joshua Kimmich, Real Madrid

715

Kylian Mbappe, listede 15. sırada yer alabildi.

815

Ballon d'Or'da finale kalan isimlerden Robert Lewandowski, bu listede 17. oldu.

915

Bu yıl Ballon d'Or'u alan Lionel Messi ise CIES'in kriterlerine göre 24. olabildi.

1015

Kaleciler ayrı bir değerlendirmeye alınırken Real Madrid'den Thibaut Courtois, 2021'in en iyi kalecisi olarak açıklandı. Listede Süper Lig'den de iki kaleci var. İşte listenin devamı...

1115

2- Jan Oblak, Atletico Madrid

1215

3- Manuel Neuer, Bayern Münih

1315

4- Ederson Moraes, Manchester City

1415

CIES'e göre 2021'de dünyanın en iyi 13.kalecisi: Fernando Muslera, Galatasaray.

1515

CIES'e göre 2021'de dünyanın en iyi 28.kalecisi: Uğurcan Çakır, Trabzonspor

cies2021en iyifutbolcularınıaçıkladıalabamuslerauğurcan çakır
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24