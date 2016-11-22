CHP'li İlgezdi, kürsüye böyle çıktı

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi, cinsel istismar önergesine tepki göstermek için Genel Kurul'da kürsüye çocuk gelinliği ve damatlık ile çıktı.
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TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alan CHP İstanbul Milletvekili İlgezdi, AK Parti'nin cinsel istismar önergesini eleştirmek için kürsüye çocuk gelinliği ve yetişkin damatlığıyla çıktı
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Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, bu sırada İlgezdi'yi kürsüden gelinliği ve damatlığı göstermemesi için uyardı. Bunun üzerine CHP'li İlgezdi, elindekileri kavasa teslim etti.
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CHP'li İlgezdi, değişik zaman ve yerlerde cinsel tacize, tecavüze uğrayan çocuklardan örnekler vererek, okul ve oyun bahçesinde olması gereken bedenlerin, oyunlarının bozulduğunu, kuzunun kurda teslim edildiğini vurguladı.