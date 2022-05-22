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CHP’nin “Milletin Sesi” mitingini gazeteler nasıl gördü?

22 Mayıs 2022 07:42

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'de düzenlenen "Milletin Sesi" mitinginde yaptığı konuşmada, 84 milyona "Ülke elden gidiyor" diye seslendi. CHP lideri, "Dindarı, dinsizi, Türkü, Kürtü, Arapı, sağcısı, solcusu, liberali, milliyetçisi... Birlikte olmak zorundayız, birlikte mücadele etmek zorundayız! Vatan bizim vatanımız, bayrak bizim bayrağımız" diye konuştu.  İktidara yakın gazetelerin birinci sayfalarında CHP’nin Milletin Sesi mitingi yer almadı.

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CHP’nin “Milletin Sesi” mitingini gazeteler nasıl gördü?

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CHP’nin “Milletin Sesi” mitingini gazeteler nasıl gördü?

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CHP’nin “Milletin Sesi” mitingini gazeteler nasıl gördü?

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CHP’nin “Milletin Sesi” mitingini gazeteler nasıl gördü?

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CHP’nin “Milletin Sesi” mitingini gazeteler nasıl gördü?

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CHP’nin “Milletin Sesi” mitingini gazeteler nasıl gördü?

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CHP’nin “Milletin Sesi” mitingini gazeteler nasıl gördü?

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CHP’nin “Milletin Sesi” mitingini gazeteler nasıl gördü?

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CHP’nin “Milletin Sesi” mitingini gazeteler nasıl gördü?

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CHP’nin “Milletin Sesi” mitingini gazeteler nasıl gördü?

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CHP’nin “Milletin Sesi” mitingini gazeteler nasıl gördü?

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