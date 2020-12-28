CHP'li Cavit Arı, Antalya Manavgat Devlet Hastanesi’ndeki bakımsızlık ve kirlilik görüntülerini paylaştı
28 Aralık 2020 12:01
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CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Antalya Manavgat Devlet Hastanesi’ndeki kirliliğin ve bakımsızlığın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
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Arı paylaşımında; “Bu sadece birkaç görüntü. Manavgat halkı üvey evlat değildir” ifadelerini kullandı.
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Arı, yaptığı paylaşımda şunları yazdı:
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Eyy İktidar sahipleri... Bu manzara Manavgat Devlet Hastanesinin sadece birkaç görüntüsü. Her secim döneminde oy alabilmek icin gelip söz verenler heralde bu durumdan haberdardır. 400 bin nüfuslu turizm kentine bu manzara yakışıyorsa söyleyecek bir şey bulamıyorum.
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Mevcut Hastane ilçenin artan nüfusuyla birlikte çoğalan hasta sayısına,hem fiziki,hem teknolojik, hem de personel sayısı olarak yetersiz kalıyor.Nüfusu 230 bin olan Manavgat,tercih edilen turizm bölgesi olması nedeniyle yaz döneminde nüfus 400-500 Bin’e çıkmakta
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Bu durum bile tek başına ilçemize yeni hastane yatırımının ne kadar elzem olduğunu ortaya koymaktadır.
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Kamu kaynakları israf edilmesin buralara harcansın.Manavgat Halkı üvey evlat değildir.
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CHP'li Cavit Arı, Antalya Manavgat Devlet Hastanesi’ndeki bakımsızlık ve kirlilik görüntülerini paylaştı