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CHP'li belediyelerden sokak hayvanları paylaşımı: Yaşam alanlarından koparmayacağız

27 Aralık 2021 11:12

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CHP'li belediyelerden sokak hayvanları paylaşımı: Yaşam alanlarından koparmayacağız

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Son dönemde yaşanan pitbull cinsi köpek saldırılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayvanların sokaktan toplanıp barınağa götürülmesi çağrısına CHP'li belediyelerden tepki geldi.

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Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahipsiz hayvanlar için, "Şimdi ben buradan birinci derecede büyük şehirlerimiz olmak üzere tüm belediye başkanlarıma sesleniyorum. Sahipsiz hayvanlar için lütfen sıcak ve güvenli barınaklar kurarak gıda artıklarından hayvan maması üretimini teşvik ederek pek çok gönül kazanabiliriz, gönül kazanabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Barınakların yetersiz olduğunu belirten hayvanseverler, bu çağrıyı eleştirirken, AKP belediyelerin bazılarının sokaklardan köpekleri toplanmaya başladıkları belirtildi. Çeşitli şehirlerdeki CHP'li belediyelerin çoğundan ise "Herhangi bir sokak hayvanı toplatılmayacak" açıklamaları geldi.

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