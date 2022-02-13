CHP İstanbul'un tüm meydanlarında 'zam duvarı' açtı
13 Şubat 2022 15:29
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CHP İstanbul Gençlik Kolları, fahiş zamlara dikkat çekmek için 39 ilçenin meydanlarına 'zam duvarları' açtı. Duvarlara faturalarını asan vatandaşlar, tepkilerini yazdıkları notlarla dile getirdi.
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CHP İstanbul İl Gençlik Kolları, kentin 39 ilçesinde fahiş zamları protesto etmek için 'zam duvarı' eylemi başlattı.
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Tüm ilçelerin meydanlarına kurulan panolara faturalarını asan vatandaşlar, ‘Söz Senin' başlığı altına da zamlarla ilgili düşüncelerini yazdı.
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CHP İstanbul Gençlik Kolları’ndan yapılan açıklamada, “39 ilçemizin meydanlarında; vatandaşımızın özgürce tepkisini paylaşabilmesi için Zam Duvarını açtık. Hepimizi derinden etkileyen bu zamlar geri kaldırılana kadar halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.
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CHP İstanbul'un tüm meydanlarında 'zam duvarı' açtı
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CHP İstanbul'un tüm meydanlarında 'zam duvarı' açtı
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CHP İstanbul'un tüm meydanlarında 'zam duvarı' açtı
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CHP İstanbul'un tüm meydanlarında 'zam duvarı' açtı
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CHP İstanbul'un tüm meydanlarında 'zam duvarı' açtı