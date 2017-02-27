CHP ile AKP'li vekillerden ortak eylem

İstanbul Silivri'de 480, Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'nde ise 64 hektar alanı kapsayacak termik santrale tepkiler dinmedi. Silivri'de bir araya gelen çeşitli kesimlerden toplananlar tarıma elverişli bu alanda kurulacak termik santralin çevre katliamına yol açacağını savundu.
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Termik santrale karşı çıkanlar Silivri Çevre Derneği'nin çağrısı üzerine Silivri sahilinde 'Termik Santrala Hayır' sloganı altında 'Serbest Kürsü' adı verilen etkinlik düzenlendi.
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Etkinliğe , CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, AKP İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, CHP İlçe Başkanı Suna Göçengil, AK Parti İlçe Başkanı Rıfat Kutlu, eski İstanbul Çevre İl Müdürü Yavuz Çengel, Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Mübeccel Çeşmecioğlu, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.
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Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, hükümetten santral kararın yeniden gözden geçirilmesini istediklerini anlatırken, bilim adamlarının da katılımıyla kısa süre önce yaptıkları toplantıda endişelerin dile getirildiğini söyledi. Başkan Işıklar, endişe ve tepkileri sürerken geçen hafta içerisinde Resmi Gazete'de acele kamulaştırma kararıyla sürecin başladığını vurguladı.