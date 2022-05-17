CHP ile AKP arasındaki fark azaldı, Zafer Partisi oyunu yükseltti; işte son anket sonucu
17 Mayıs 2022 12:26
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Yöneylem Araştırma, mayıs ayı anketiyle partilerin ve ittifakların oy oranlarını ölçtü.
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Ankette, son dönemde sığınmacı karşıtı söylemleriyle gündeme gelen Zafer Partisi'nin oylarındaki artış dikkat çekti. AKP ve CHP'nin arasındaki farkın kapandığı görülen ankette, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçiminde ikince tura kalması durumunda, CHP liderinin 8 puanla kazandığı görüldü.