CHP Esnaf ve Ekonomi Masası Siirt'te: Milli gelirimiz 200 milyar dolardan daha fazla düştü
CHP Ekonomi ve Esnaf Masası, Siirt'te incelemelerde bulunarak, esnafla görüştü. Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, işsiz sayısının 10 milyonu geçtiğini belirterek “2018 yılından bu yana milli gelirimiz 200 milyar dolardan daha fazla düşmüştür “ dedi.
08 Haziran 2021 17:00
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CHP Esnaf ve Ekonomi Masası Siirt'te: Milli gelirimiz 200 milyar dolardan daha fazla düştü
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Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki 'CHP Ekonomi Masası' ile Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki 'CHP Esnaf Masası' heyeti, Siirt'te çeşitli incelemelerde bulundu.
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CHP'nin Antalya, Kocaeli, Adana, Hatay, Manisa, Tunceli, İstanbul, Adıyaman, Ankara, Muğla, Mersin ve İzmir milletvekillerinin de yer aldığı heyet, esnafla görüşerek, sorun ve talepleri dinledi.
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Esnaf ziyaretinin ardından CHP Siirt İl Başkanlığı'nda temaslarına ilişkin basın toplantısı düzenleyen Parti Sözcüsü Öztrak, "Değerli Siirtli kardeşlerim, bugün oldukça güçlü bir heyet ile huzurlarınızdayız. Bugün Türkiye'nin meselelerini konuşacağız, sıkıntılarımızı tartışacağız."
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2018 yıldan bu yana 'Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomisi Masası' yollarda yurttaşlarımızın, esnafımızın, işsizlerimizin, emeklilikte yaşa takılanların, göstergelerini alamayan memurlarımızın hepsinin sorunlarını tek tek diniliyoruz."
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Bunların dertlerini Meclis'te, basın toplantısında dile getiriyoruz. Türkiye aslında 2014 yılından beri ciddi ekonomik kriz ile boğuşuyor."
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Biraz daha geri gidersek 2007'den itibaren tekleme başlamış. Son dönemde ise ekonomik kriz, devlet krizi ve sağlık kriziyle birlikte büyük hüsrana dönüşmüştür."
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"Bugün ekonomiye baktığımız zaman 2018 yılından bu yana milli gelirimiz 200 milyar dolardan daha fazla düşmüştür. İşsizlik almış başını gitmiş, bugün geldiğimiz noktada Türkiye'de gerçek anlamda işsizlik 10 milyonu geçmiştir" dedi. (DHA)