Chloe Zhao'dan Nancy Pelosi'ye; Financial Times, 2021'in en ilham veren 25 kadınını belirledi
Financial Times gazetesi, 2021 yılının en ilham verici 25 kadınını listeledi. Liderler, kahramanlar ve sanatçılar olarak farklı kategorilerin yer aldığı listede, ilham veren kadınlarla ilgili tanıtım yazılarını Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, iklim aktivisti Greta Thunberg, ABD’den Demokrat Senatör Elizabeth Warren, eğitim aktivisti Malala gibi kadınlar yazdı. Financial Times’ın belirlediği en etkili 25 kadın listesi şöyle:
02 Aralık 2021 12:22
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Financial Times gazetesi, 2021 yılının en ilham verici 25 kadınını listeledi. Liderler, kahramanlar ve sanatçılar olarak farklı kategorilerin yer aldığı listede, ilham veren kadınlarla ilgili tanıtım yazılarını Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, iklim aktivisti Greta Thunberg, ABD’den Demokrat Senatör Elizabeth Warren, eğitim aktivisti Malala gibi kadınlar yazdı. Financial Times’ın belirlediği en etkili 25 kadın listesi şöyle:
226
Ngozi Okonjo-Iweala- Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü
326
Lina Khan - Federal Ticaret Komisyonu Başkanı
426
Mary Barra - General Motors CEO’su
526
Gita Gopinath - IMF baş ekonomisti
626
Luiza Trajano - İş insanı
726
Nancy Pelosi - ABD Temsilciler Meclisi Başkanı
826
Mariam Al-Mahdi -Sudanlı siyasetçi
926
Kate Bingham - Eski Britanya Aşı Görev Gücü Başkanı
1026
Cathie Wood - Ark Yatırım Danışmanlığı kurucu ve CEO’su
1126
Rosalind Brewer - Walgreens Boots Alliance CEO’su
1226
Tsai Ing-Wen- Tayvan lideri
1326
Frances Haugen - Veri bilimcisi/Facebook belgelerini sızdıran kişi
1426
Naomi Osaka - Atlet
1526
Elisa Loncon Antileo - Şili Anayasa Kongresi Başkanı
1626
Agnes Chow - Demokrasi aktivisti
1726
Liz Cheney - ABD Temsilciler Meclisi üyesi
1826
Vanessa Nakate- Hak savunucusu
1926
Sotooda Forotan - Öğrenci ve aktivist
2026
Sviatlana Tsikhanouskaya - Belarus muhalefet lideri