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Chloe Zhao'dan Nancy Pelosi'ye; Financial Times, 2021'in en ilham veren 25 kadınını belirledi

Financial Times gazetesi, 2021 yılının en ilham verici 25 kadınını listeledi. Liderler, kahramanlar ve sanatçılar olarak farklı kategorilerin yer aldığı listede, ilham veren kadınlarla ilgili tanıtım yazılarını Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, iklim aktivisti Greta Thunberg, ABD’den Demokrat Senatör Elizabeth Warren, eğitim aktivisti Malala gibi kadınlar yazdı. Financial Times’ın belirlediği en etkili 25 kadın listesi şöyle:

02 Aralık 2021 12:22

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Financial Times gazetesi, 2021 yılının en ilham verici 25 kadınını listeledi. Liderler, kahramanlar ve sanatçılar olarak farklı kategorilerin yer aldığı listede, ilham veren kadınlarla ilgili tanıtım yazılarını Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, iklim aktivisti Greta Thunberg, ABD’den Demokrat Senatör Elizabeth Warren, eğitim aktivisti Malala gibi kadınlar yazdı. Financial Times’ın belirlediği en etkili 25 kadın listesi şöyle:

226

Ngozi Okonjo-Iweala- Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü

326

Lina Khan - Federal Ticaret Komisyonu Başkanı

426

Mary Barra - General Motors CEO’su

526

Gita Gopinath - IMF baş ekonomisti

626

Luiza Trajano - İş insanı

726

Nancy Pelosi - ABD Temsilciler Meclisi Başkanı

826

Mariam Al-Mahdi -Sudanlı siyasetçi

926

Kate Bingham - Eski Britanya Aşı Görev Gücü Başkanı

1026

Cathie Wood - Ark Yatırım Danışmanlığı kurucu ve CEO’su

1126

Rosalind Brewer - Walgreens Boots Alliance CEO’su

1226

Tsai Ing-Wen- Tayvan lideri

1326

Frances Haugen - Veri bilimcisi/Facebook belgelerini sızdıran kişi

1426

Naomi Osaka - Atlet

1526

Elisa Loncon Antileo - Şili Anayasa Kongresi Başkanı

1626

Agnes Chow - Demokrasi aktivisti

1726

Liz Cheney - ABD Temsilciler Meclisi üyesi

1826

Vanessa Nakate- Hak savunucusu

1926

Sotooda Forotan - Öğrenci ve aktivist

2026

Sviatlana Tsikhanouskaya - Belarus muhalefet lideri

2126

Chloe Zhao - Film yönetmeni

2226

Sally Rooney - Yazar

2326

Shonda Rimes - Televizyon yapımcısı

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Scarlett Johansson - Oyuncu

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Paula Rego - Sanatçı

2626

Gabriela Hears - Kreatif Direktör

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