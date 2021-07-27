Chloe Loughnan'dan kendisi için "Şeytan görsün yüzünü" diyen Serdar Ortaç’a yanıt
27 Temmuz 2021 16:00
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Chloe Loughnan eski eşi Serdar Ortaç'ın kendisi için "Şeytan görsün yüzünü. Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" ifadelerini kullanmasına yanıt verdi. Chloe, "Her hikayenin iki yüzü vardır" dedi.
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Önceki akşam Şile’de konser veren Serdar Ortaç, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şarkıcıya 2019’da boşandığı eşi İrlandalı model Chloe Loughnan’la ilgili sorular yöneltildi. Ortaç, “Chloe Loughnan’la evliliğinizden çocuk sahibi olamadığınız için bir burukluk var mı içinizde?” sorusuna sert yanıt verdi: “Hiç yok. Şeytan görsün yüzünü! Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" dedi.
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Instagram hesabından Ortaç’ın sözlerine yanıt veren Loughnan, “Sabırlı olmaya gayret ettim. İnsanlar benim hakkımda yalan söylerken sessiz ve saygılı kaldım. Her hikayenin iki yüzü vardır. Benim tarafımı bilseydiniz yazdığınız nefret dolu yorumlardan utanırdınız. Allah her şeyi görür” ifadelerini kullandı.
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Serdar Ortaç, maddi sıkıntıları nedeniyle 2019’da boşandığı İrlandalı model Chloe Loughnan’a nafaka borcunun tamamını ödeyememişti. Chloe de popçunun evine haciz göndermişti.
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Chloe Loughnan’a bugüne dek 700 bin lira nafaka ödediğini söyleyen Serdar Ortaç, “Buna rağmen dava açtı, evime haciz getirdi. Neredeyse çay kaşıklarımı bile alacaklar. İşin enteresanı, avukatını onunla ben tanıştırdım. Tanıştırdığım avukat şimdi benimle uğraşıyor. Evlendikten sonra boşanınca erkeğin anası ağlıyor. Kadına borcu bitmiyor. 50 yıl sonra evlilik müessesesi kalkar, öyle hissediyorum" diye konuşmuştu.