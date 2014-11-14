Che Guevara'nın ölümünden 47 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafları
14 Kasım 2014 19:50
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Fransız haber ajansı AFP’nin fotoğrafçılarından Marc Hutten’in, Küba devriminin liderlerinden Che Guevara’nın ölümünden sonra çektiği fotoğraflar, 47 yıl sonra gün yüzüne çıktı.
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Che Guevara, 1959 yılındaki Küba’daki devriminin ardından, 9 Ekim 1967’de Bolivya’da Vallegrande yakınlarındaki La Higuera’da Bolivya ordusu tarafından öldürülmüş, cesedi teşhir edilmişti. O dönem Guevara’nın cesedinin fotoğraflarını çeken kişilerden biri olan AFP foto muhabiri Hutten’in fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı.
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İspanya’da Imanol Arteaga isimli bir adam, Fransız muhabirin, Bolivya’da misyonerlik görevi nedeniyle bulunan dayısı Luis Cuartero’ya verdiği Che’nin fotoğraflarını basınla paylaştı.
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AFP ajansına konuşan Arteaga, “Anne ve babam 1967 kasım ayında evlenmişler. Dayım Luis Cuartero düğün için İspanya’ya geldiğinde Che’nin fotoğraflarını getirmiş. Dayım öldükten sonra fotoğrafların nerede olduğunu yengeme sordum. O da fotoğrafları sakladığı yerden çıkararak bana verdi” dedi.