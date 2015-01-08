Charlie Hebdo katliamı Fransız medyasına nasıl yansıdı?
08 Ocak 2015 10:29
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(Hürriyet - Pınar Yurtsever) Fransız basını, Charlie Hebdo'ya düzenlenen ve ülkenin en önemli karikatüristleriyle birlikte 12 kişinin ölümüne neden olan saldırının acısı içinde. İşte 8 Ocak tarihli Fransız gazetelerinden manşetler... Simsiyah bir sayfa üzerine "Hepimiz Charlie'yiz" manşetini atan Liberation, gazetenin tüm sayfalarını saldırı haberlerine ayırdı.
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Merkez sağın güçlü gazetelerinden Le Figaro ise her zamanki mavi logosunu siyaha boyayarak, siyah-beyaz bir sayfayla çıktı. Gazetenin manşeti ise "Özgürlük katledildi"
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L'Humanite ise yine simsiyah bir sayfa üzerine "Katledilen özgürlük oldu" manşetiyle çıktı.
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La Croix da siyah-beyaz "Fransa öldürüldü" manşetiyle çıktı. Gazetenin "İfade özgürlüğü kana bulandı" mesajı verdiği karikatürde ise "İfade özgürlüğü" yazısının üstüne mürekkep şişesinden damlalar akıyor.
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Fransa'nın referans gazetesi diye bilinen Le Monde ise saldırı sonrası gelişmelere internet sitesinde geniş yer vermesine rağmen erken baskıya giren gazetenin manşetini değiştirmedi. Le Monde, Fransa Genel İşçi Konfederasyonu Başkanı Thierry Lepaon'a yer verdi.