Cezayirli Hasan Paşa Köşkü'nün kültür turizmine kazandırılması planlanıyor
07 Nisan 2021 13:24
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bulunan Cezayirli Hasan Paşa Köşkü, restorasyon projesi hazırlandıktan sonra, kültür turizmine dahil edilecek.
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18'inci yüzyılın ortasında Kaptan-ı Derya olan Cezayirli Hasan Paşa tarafından yaptırılan köşkün, Çanakkale Boğazı'ndaki ticareti kontrol etmek için kullanıldığını belirten Prof. Dr. Rüstem Aslan, "Bu kadar iyi korunmuş bir binanın çok fazla örneği Anadolu’da yok. Özellikle bu yapının restorasyonu yapılarak kültür turizmine kazandırılması çok önemli" dedi.
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Bugün hiçbir kalıntısı bulunamayan 18'inci yüzyılda Yerkesik köyü olarak adlandırılan alan içerisinde ayakta kalan tek başarılı yapı olan Cezayirli Hasan Paşa Köşkü, Ezine ilçesinin, Üvecik, Yeniköy ve Mahmudiye köyleri arasında Batak Ovası'na hakim bir konumda bulunuyor.
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Köşkün mülkiyeti Müze Müdürlüğü'nde bulunuyor. Arkeolojik bir sit alanı içinde bulunan köşk, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından koruma altına alındı.
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Üç katlı yapının, bir bodrum katı ve güney girişinden direkt olarak ikinci kata girişi bulunuyor. Köşkün içinde bulunan ara bölmeler günümüze kadar ulaşamamış.
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Çatı kısmının köşelerininde balkon gibi olan kule görünümlü fenerlikler ve iç bölümde bulunan alçı sıvaların üzerine çizilmiş tekne resimleri dikkat çekiyor.
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Troya Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, " Özellikle Batı Anadolu’daki su ile ilgili projelerde Cezayirli Hasan Paşa’nın ismini çok duyuyoruz. Bu yapının da 1770’lerde yapıldığını, farklı analiz yöntemleriyle tespit edildiğini biliyoruz. Cezayirli Hasan Paşa Köşkü’nün etrafındaki Kesik köyündeki bataklık sularını akıtmak için Beşik Koyu'na kadar bir kanalın kazıldığını biliyoruz."
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Aslan, "Bu köşk özellikle Çanakkale Boğazı’ndaki deniz ticaretini, gemi seferlerini kontrol amaçlı da yapılmış bir yapı. Çanakkale Boğazı’na girmeden önce Beşik Koyu'nda uygun rüzgarları bekleyen gemilerin de gözlemlendiği önemli jeopolitik bir nokta. Bu kadar iyi korunmuş bir binanın çok fazla örneği Anadolu’da yok.
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Aslan, "Özellikle bu yapının restorasyonu yapılarak kültür ve turizme kazandırılması çok önemli. Aynı zamanda Troya Müzesi, Troya Ören Yeri ve Cezayirli Hasan Paşa Köşkü aslında Troya Kültür Rotası'nın da üzerinden geçtiği bir destinasyon" dedi
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Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla, hazırlanacak olan proje kapsamında restorasyonu tamamlanacak olan köşk restore edilerek kültür turizmine kazandırlacak. (DHA)