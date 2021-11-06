Ceyhan Nehri'nde tedirginliğe neden olan görüntü
Adana'da Ceyhan Nehri'nin bir bölümünde meydana gelen köpüklenme, kimyasaldan kaynaklandığı ihtimali tedirginliğe neden oldu.
06 Kasım 2021 10:30
15
Ceyhan Nehri’nin üzerinde son günlerde köpüklenme oldu.
25
Çevrede yaşayanlar durumun yakındaki organize sanayi bölgesinde bulunan fabrikalardan kaynaklandığını söyledi.
35
Nehirden numune alınarak incelenmesi istendi. Bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar için nehir suyunun temiz olması önemli.
45
Kirli su hayvanlara ve tarım ürünlerine zarar verdiği için bu tip durumlara karşı tedbir alınması talep ediliyor.
55
Ceyhan Nehri'nde tedirginliğe neden olan görüntü
© Tüm hakları saklıdır.