Cevaplarını merak ettiğimiz ilginç sorular

Dünyanın 5 bin ışık yılı uzağında yer olan büyük bir toz ve gaz bulutu Boomerang Nebula’da sıcaklık eksi 272 derece olarak tahmin ediliyor.
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Ateş, vücudun kendi termostatının ısısını yükseltmesiyle ortaya çıkar. Ancak kişi terlemediği ya da kan basıncı yükselmediği için üşür.
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Eğer hücrelerinizin sahip olduğundan daha az yoğunlukta ya da az tuz çözeltisinin olduğu suya girerseniz, su osmos yöntemiyle vücuda emilir. Bu da derideki hücrelerin şişmesine neden olur. Hücreler alt tabakadaki dokulara bağlı olduklarından deri bu duruma uyum sağlayabilmek için buruşur.
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Soğan doğrandığında havaya lachrymatoryfactor isimli bir enzim yayılıyor ve bu da göz kaşıntı yapıyor. Göz ise kendini savunmak için gözyaşlarını kullanıyor.
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Kabuklu deniz hayvanlarında bakteriler vardır ve öldükleri zaman bu bakteriler vücudu ele geçirip, zehirlenmelere sebep olabilir. Doku yaralanmasına hormonal ve fiziksel tepki gösterir. Yani acı hisseder.
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Kötü koku, çürümenin işaretidir. Bu da sineklerin rahatça üreyebileceği nemli ve yumuşak bir yer bulunduğunu gösterir. Kötü kokular özellikle dişi sinekleri çeker.
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Arkada oturunca ufuk çizgisi görülmüyor. Araç tutması, iç kulakta hareket algılanırken, gözlerden sabit olduğunuz bilgisinin gelmesi nedeniyle yaşanır. Yani arkada otururken, beyin aracın hareket ettiğini anlamaz ve böylece vücut dengesi bozulur.
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NASA, dünyadan 80 km uzaklaşabilen insanlara astronot unvanını veriyor ancak diğer uzay araştırma merkezleri son yıllarda bu mesafeyi 100 km’ye yükseltti.
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Gıdıklanırken gülmeyi, eğlence için küçükken başkalarının gıdıklamasıyla öğrenmekteyiz. En son yapılan araştırmaya göre ne kadar uğraşırsa uğraşsın bir birey kendini gıdıklayamaz.
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Gel-gitler değişirdi. Dünyanın dönüş hızı azalır ve her yüzyılda bir, tek bir günün uzunluğu 0.002 saniye uzardı. Dünyanın 23.5 derecelik ekseni ve mevsimler değişir.
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Sivrisinek ısırdığı zaman, antikoagülan (kan pıhtılaşmasını engelleyen) enzimleri içeren tükürük enjekte ediyor. Bağışıklık sisteminiz sonra bu yabancı proteinlere engel olmak için antikorlar yapmaya başlıyor. Bir süre için, bu bağışıklık reaksiyonu kaşıntıya ve şişmiş kabarcığa neden oluyor.
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Hayır. Bir maddeye karşı alerji bağışıklık sisteminin bu maddeye antikorlarıyla saldırmasıyla ortaya çıkar. Ancak suya etki eden bir antikor bulunmuyor.
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Oksijen yoğunluğu yüksek hava soluduğunuzda akciğerler bu oksiyeni vücuda dağıtamaz. Oksijen aksciğerdeki proteine yapışarak merkezi sinir sistemi ve retinaya hasar verir.