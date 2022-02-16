Cennet Mahallesi'nin çekildiği ahşap ev rekor fiyata satıldı
16 Şubat 2022 16:02
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Müjdat Gezen, Melek Baykal, Özkan Uğur, Alişan ve Çağla Şıkel, Alişan'ın da aralarında yer aldığı isimlerin başrollerde yer aldığı Cennet Mahallesi dizisinin çekildiği Balat’taki tarihi ahşap ev rekor bir ücretle satıldı.
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Gazeteci Arif Hür, Haberler.com için kaleme aldığı yazısında, evin satılma sürecinin perde arkasını kaleme aldı.
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Cennet Mahallesi dizisinde Ferhat (Alişan) ile Yunus'un (Müjdat Gezen) yaşadığı İstanbul Balat'taki tarihi ahşap ev, uzun yıllardır atıl durumdaydı.
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Hür, yazısında "Bundan 5-10 yıl öncesine kadar yüzüne dahi bakılmayan o ahşap ev, son yıllarda Fener-Balat'taki tarihi evlerin restore edilmesi, bölgeye modern kafelerin açılması ve mahalledeki güvenliğin artması sonrası yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline geldi" dedi.
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Hür, "Cennet Mahallesi dizisinde Ferhat (Alişan) ile Yunus'un (Müjdat Gezen) yaşadığı, 1900'lü yılların başında inşa edilen 4 katlı tarihi ahşap evin geçtiğimiz haftalarda 2 milyon 800 bin TL'ye tanınmış bir kişi tarafından satın alındığını öğrendim" diye yazdı.
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Evin altında bulunan boş dükkanın resim atölyesi olacağı da kesinleştiğini aktaran Hür, "Bir dönem Cennet Mahallesi dizisinde Yunus ile Pembe'nin kavgalarına, Ferhat ile Sultan'ın büyük aşkına tanıklık eden o ahşap evin altında yer alan dükkan bundan böyle sanatseverlerin uğrak yeri olacak" ifadelerini kullandı.