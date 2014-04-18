Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal'in mal varlığı

Oğlu Kemal’in babası Cem Yılmaz’dan 2013’ün son günü boşanan Ahu Yağtu, Türk Madeni Kanunu’nun 353’üncü maddesinde düzenlenen “çocuk mallarının korunmasına” ilişkin madde gereğince mahkemeye bildirimde bulundu.
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Yağtu’nun avukatlarınca İstanbul 15’inci Aile Mahkemesi’ne verilen dilekçede, yapılan protokol gereği 20 aylık Kemal Yılmaz adına Şişli’de bir gayrimenkul tescil ettirildiği belirtildi.
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Bu gayrimenkulün 24 yıl boyunca intifa (kullanma) hakkının ise Kemal’in velayetini alan Yağtu’ya verildiği ifade edildi. Görülen duruşmada mahkeme, kanun gereği Kemal reşit olana kadar mal varlığında meydana gelen değişikliklerin mahkemeye düzenli olarak bildirilmesine karar verdi.
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Beykoz Aile Mahkemesi’nde boşanan Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu arasında yapılan boşanma protokolünde, Yılmaz çocukları Kemal için ayda 10 bin dolar nafaka ödemeyi kabul etmişti.
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Protokolde Kemal’in eğitimi de yüksek lisansına kadar planlanmıştı. Yılmaz, Ahu Yağtu’ya 500 bin dolar tazminat, Sarıyer, Şişli, İstinye Park ve Loft’ta gayrimenkul ile 2013 model Range Rover cip vermişti.