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Cem Yılmaz, yeni rolü için kilo aldı

06 Eylül 2017 15:58

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Cem Yılmaz hem yazıp hem oynadığı ‘Arif V 216’nın çekimleri biter bitmez tatile çıktı.

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Kurban Bayramı’nın ilk iki gününü oğlu Kemal ile Çeşme’de geçiren Cem Yılmaz geçen pazartesi bir ayrılıp bir barıştığı Özge Sabuncu ile Bodrum’daydı.

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Posta'dan Hakan Kırarslan tarafından görüntülenen sevgililer, Cem Yılmaz'ın yeni aldığı teknesiyle mavi tura çıktı. Denizin tadını çıkaran Yılmaz'ın, rolü için aldığı kilolar yüzünden çıkan göbeği dikkatlerden kaçmadı.

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Cem Yılmaz bir süre güneşlendikten sonra denize çivileme atladı. Sonra sevgilisini yanına çağırdı.

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Özge Sabuncu ise mankenlere taş çıkartan düzgün vücudu ile kıskandırdı.

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Cem Yılmaz 1 milyon euro değerindeki motoryatını satıp 3 milyon euro’ya (yaklaşık 12 milyon 450 bin lira) ‘Azimut Magellano 66’ model yat aldı.

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Lüks teknenin uzunluğu 20 metre. İçinde 1 mutfak, 4 kamara, 4 banyo, 1 yemek salonu var.

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Lüks teknenin uzunluğu 20 metre. İçinde 1 mutfak, 4 kamara, 4 banyo, 1 yemek salonu var.

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