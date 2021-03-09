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Cem Yılmaz'dan Zeki Müren paylaşımı: Kendini yaktın, bizi de yaktın

09 Mart 2021 15:45

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Cem Yılmaz'dan Zeki Müren paylaşımı: Kendini yaktın, bizi de yaktın

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Özdemir Erdoğan’ın Zeki Müren’e ilişkin açıklamalarının ardından başlayan tartışma sürerken komedyen Cem Yılmaz’dan bir paylaşım geldi.

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Kişisel sosyal medya hesabı Twitter’da Zeki Müren’le ilgili paylaşım yapan komedyen Yılmaz, “Kendini yaktın, bizi de yaktın :)) Hep senin yüzünden” diye yazdı.

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Yılmaz Zeki Müren’le birlikte ARİF V 216 filminde Zeki Müren’i canlandıran Çağlar Çorumlu’nun fotoğrafını da paylaştı.

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