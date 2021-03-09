Cem Yılmaz'dan Zeki Müren paylaşımı: Kendini yaktın, bizi de yaktın
09 Mart 2021 15:45
14
Cem Yılmaz'dan Zeki Müren paylaşımı: Kendini yaktın, bizi de yaktın
24
Özdemir Erdoğan’ın Zeki Müren’e ilişkin açıklamalarının ardından başlayan tartışma sürerken komedyen Cem Yılmaz’dan bir paylaşım geldi.
34
Kişisel sosyal medya hesabı Twitter’da Zeki Müren’le ilgili paylaşım yapan komedyen Yılmaz, “Kendini yaktın, bizi de yaktın :)) Hep senin yüzünden” diye yazdı.
44
Yılmaz Zeki Müren’le birlikte ARİF V 216 filminde Zeki Müren’i canlandıran Çağlar Çorumlu’nun fotoğrafını da paylaştı.
© Tüm hakları saklıdır.