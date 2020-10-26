Cem Yılmaz'dan "Serenay Sarıkaya'yla ayrıldınız mı?" sorusuna yanıt
Komedyen Cem Yılmaz, geçen yıl sonundan beri birlikte olduğu oyuncu Serenay Sarıkaya ile ilgili "Ayrıldınız mı?" sorusuna "Evet ayrıldık" yanıtını verdi. (Kaynak: Tv100)
26 Ekim 2020 16:49
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Komedyen Cem Yılmaz, geçen yıl sonundan beri birlikte olduğu oyuncu Serenay Sarıkaya ile ilgili "Ayrıldınız mı?" sorusuna "Evet ayrıldık" yanıtını verdi.
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Tv100'de yer alan habere göre, bugün, ofisine girerken görüntülenen Cem Yılmaz'a uzun süredir birlikte görüntü vermediği sevgiliği Serenay Sarıkaya soruldu. Ünlü komedyen "Ayrıldınız mı?" sorusuna "Evet ayrıldık" cevabı verdi.
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Geçtiğimiz yıl sonunda birlikte olmaya başlayan çift, ilk olarak Yunanistan'da birlikte görüntülenmişti.
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Çiftin sosyal medyadan fotoğraflarını kaldırmaması, Cem Yılmaz'ın "ironi yaptığı" sorusunu akla getirdi.